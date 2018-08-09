В Лукьяновском СИЗО экс-бойцы Торнадо устроили бунт: видео

Под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве группа людей блокировала выезд транспорта с территории учреждения, выступая против вывоза из СИЗО некоторых подсудимых. Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.
По вызову направили патрульных полицейских, сотрудников Шевченковского управления полиции и спецназа.
Корреспонденту LIGA.net в пресс-службе столичной полиции уточнили, что правоохранителям удалось обеспечить выезд транспорта с территории СИЗО. Однако, вывезли ли кого-то из заключенных, там сообщить отказались.
По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей начато расследование по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) УК.
Вместе с тем, издание INSIDER, корреспондент которого якобы находится на месте происшествия, сообщает, что в СИЗО бунтуют бывшие бойцы роты МВД Торнадо. Их якобы хотели развести по разным помещениям, с чем заключенные категорически не согласились.
Бывшие бойцы Торнадо забаррикадировали выход из камеры и сопротивлялись правоохранителям. На видео из камеры видно, что они вооружены молотками и ножами.
Издание сообщает, что в СИЗО ввели план Буря, в подкрепление приехал спецназ Государственной пенитенциарной службы.
Позже на странице в Facebook Анны Синьковой появилось видео того, как с территории Лукьяновского СИЗО выезжает автозак. Протестующие попытались его не пропустить, однако в итоге были оттеснены правоохранителями.
По словам Синьковой, в автозаке находились именно бывшие бойцы Торнадо. Куда их увезли, на данный момент неизвестно.
В пресс-службах МВД и Минюста корреспонденту LIGA.net отказались комментировать происходящее в СИЗО. Пресс-секретарь Государственной уголовно-исполнительной службы на телефонные звонки не отвечает.
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опубликовала фото вещей, которые якобы обнаружены в камере, где содержались экс-торнадовцы.
Спикер заместителя министра юстиции Юрий Маслак в комментарии Украинской правде сообщил, что экс-бойцы Торнадо устроили "вооруженное сопротивление" в СИЗО.
По его словам, правоохранители получили информацию, что осужденные якобы требуют деньги от других лиц, содержащихся в СИЗО, угрожая их жизни.
Из-за этого к осужденным в камеры пришли с обыском, но они оказали сопротивление, сообщил Маслак.
По его словам, у экс-бойцов якобы были самодельные взрывные пакеты, сделанные из стирального порошка и спичек, холодное оружие и топливо.
В итоге, четверых бунтарей отправили в карцер, еще троих перевезли в другие изоляторы, сообщил Маслак.