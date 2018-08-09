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09.08.2018, 17:53

В Лукьяновском СИЗО экс-бойцы Торнадо устроили бунт: видео

В Лукьяновском СИЗО экс-бойцы Торнадо устроили бунт: видео - Фото
Фото: скриншот с видео

Под СИЗО собрались люди, которые пытались препятсвовать выезду спецтехники с территории учреждения

обновлено
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Под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве группа людей блокировала выезд транспорта с территории учреждения, выступая против вывоза из СИЗО некоторых подсудимых. Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.

По вызову направили патрульных полицейских, сотрудников Шевченковского управления полиции и спецназа.

Корреспонденту LIGA.net в пресс-службе столичной полиции уточнили, что правоохранителям удалось обеспечить выезд транспорта с территории СИЗО. Однако, вывезли ли кого-то из заключенных, там сообщить отказались.

По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей начато расследование по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) УК.

Вместе с тем, издание INSIDER, корреспондент которого якобы находится на месте происшествия, сообщает, что в СИЗО бунтуют бывшие бойцы роты МВД Торнадо. Их якобы хотели развести по разным помещениям, с чем заключенные категорически не согласились.

Бывшие бойцы Торнадо забаррикадировали выход из камеры и сопротивлялись правоохранителям. На видео из камеры видно, что они вооружены молотками и ножами.

Издание сообщает, что в СИЗО ввели план Буря, в подкрепление приехал спецназ Государственной пенитенциарной службы.

Позже на странице в Facebook Анны Синьковой появилось видео того, как с территории Лукьяновского СИЗО выезжает автозак. Протестующие попытались его не пропустить, однако в итоге были оттеснены правоохранителями.

По словам Синьковой, в автозаке находились именно бывшие бойцы Торнадо. Куда их увезли, на данный момент неизвестно.

В пресс-службах МВД и Минюста корреспонденту LIGA.net отказались комментировать происходящее в СИЗО. Пресс-секретарь Государственной уголовно-исполнительной службы на телефонные звонки не отвечает.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опубликовала фото вещей, которые якобы обнаружены в камере, где содержались экс-торнадовцы.

Спикер заместителя министра юстиции Юрий Маслак в комментарии Украинской правде сообщил, что экс-бойцы Торнадо устроили "вооруженное сопротивление" в СИЗО.

По его словам, правоохранители получили информацию, что осужденные якобы требуют деньги от других лиц, содержащихся в СИЗО, угрожая их жизни.

Из-за этого к осужденным в камеры пришли с обыском, но они оказали сопротивление, сообщил Маслак.

По его словам, у экс-бойцов якобы были самодельные взрывные пакеты, сделанные из стирального порошка и спичек, холодное оружие и топливо.

В итоге, четверых бунтарей отправили в карцер, еще троих перевезли в другие изоляторы, сообщил Маслак.

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Теги: торнадо, камера, лукьяновское сизо, бунт, автозак
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