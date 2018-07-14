В Николаеве ограничивают подачу воды: нет хлора

В Николаеве с 10:00 понедельника, 16 июля, будет снижено водоснабжение абонентам Николаевгорводоканала. Об этом предупредило коммунальное предприятие.
Причина - нехватка жидкого хлора, которое перестало производить предприятие Днепроазот и которое "отказалось от обязательств по договору".
В водоканале заявили, что у них есть минимальный запас жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды. При этом не уточняется, что значит "снижение водоснабжения" и какие меры оно будет включать.
6 июля стало известно, что Днепроазот прекратило поставки и производство жидкого хлора.
О сложившейся ситуации Ассоциация Укрводоканалэкология срочно сообщила правительство и СНБО с просьбой вмешаться и решить это вопрос.