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14.07.2018, 10:29

В Николаеве ограничивают подачу воды: нет хлора

В Николаеве ограничивают подачу воды: нет хлора - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В николаевском водоканале заявили, что у них остались минимальные запасы жидкого хлора и с понедельника снизят водоснабжение

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В Николаеве с 10:00 понедельника, 16 июля, будет снижено водоснабжение абонентам Николаевгорводоканала. Об этом предупредило коммунальное предприятие.

Причина - нехватка жидкого хлора, которое перестало производить предприятие Днепроазот и которое "отказалось от обязательств по договору". 

В водоканале заявили, что у них есть минимальный запас жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды. При этом не уточняется, что значит "снижение водоснабжения" и какие меры оно будет включать.  

6 июля стало известно, что Днепроазот прекратило поставки и производство жидкого хлора.

О сложившейся ситуации Ассоциация Укрводоканалэкология срочно сообщила правительство и СНБО с просьбой вмешаться и решить это вопрос. 

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Теги: водоснабжение, Николаев, хлор, питьевая вода
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