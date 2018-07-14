В Николаеве ограничивают подачу воды: нет хлора

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В николаевском водоканале заявили, что у них остались минимальные запасы жидкого хлора и с понедельника снизят водоснабжение

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В Николаеве с 10:00 понедельника, 16 июля, будет снижено водоснабжение абонентам Николаевгорводоканала. Об этом предупредило коммунальное предприятие.

Причина - нехватка жидкого хлора, которое перестало производить предприятие Днепроазот и которое "отказалось от обязательств по договору".

В водоканале заявили, что у них есть минимальный запас жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды. При этом не уточняется, что значит "снижение водоснабжения" и какие меры оно будет включать.

6 июля стало известно, что Днепроазот прекратило поставки и производство жидкого хлора.

О сложившейся ситуации Ассоциация Укрводоканалэкология срочно сообщила правительство и СНБО с просьбой вмешаться и решить это вопрос.