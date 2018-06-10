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10.06.2018, 14:12

В Новой Каховке нашли взрывчатку на городском рынке

В Новой Каховке нашли взрывчатку на городском рынке - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На рынке нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство

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Сегодня в Новой Каховке Херсонской области на городском рынке обнаружили взрывное устройство, сообщает пресс-служба полиции области.

Около 7 утра в полицию позвонила женщина, которая работает на рынке, и сообщила, что обнаружила неизвестный подозрительный предмет. Следственно-оперативная группа установила, что это самодельное взрывное устройство. Люди были эвакуированы, рынок окружен.

Специалисты обезвредили основную часть устройства. Остатки направлены на экспертизу.

Полиция квалифицирует инцидент как хулиганство.

Ранее сегодня сообщалось, что в Сумах в ночном клубе "Луна" произошел взрыв. Семь человек пострадали.

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Теги: взрывчатка, рынок, новая каховка
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