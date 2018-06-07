В Одессе избили американского певца, друга Фрэнка Синатры - фото

Билл Уоррен на Дерибасовской в октябре 2017 года (фото - скриншот с видео)

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Билл Уорен написал заявление в полицию

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В Одессе избили американского певца и шоумена Билла Уоррена, который является учеником легендарного исполнителя Фрэнка Синатры. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Юрий Дьяченко.

"Иду по Дерибасовской, вижу иностранца в крови и с подбитым глазом. Подошел спросил что случилось. Отвечают - вызывай полицию, ладно - звоню. Полиция спрашивает нужна ли скорая помощь, уточнил - нужна", - написал он.

Фото: facebook.com/deachenko

По его словам, бригада врачей ехала 25 минут.

Дяченко отметил, что американец отказался ехать в больницу до приезда полиции.

"Звоню в полицию - наряд едет, иностранец нервничает не на шутку, начинает меня уже называть ленивым ("lazy") и посылать", - рассказал он.

Как пишут Факты, замначальника отдела коммуникаций одесского главка Нацполиции Светлана Белецкая подтвердила факт избиения в Одессе иностранного гражданина.

"Согласно информации Приморского отдела полиции, инцидент произошел 5 июня, после 20:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у американца, от которого принято заявление в полицию, возник конфликт с малознакомым человеком.

Осенью 2017 года Билл Уоррен приезжал в Одессу, где выступал на улицах с бесплатными концертами. Он также ходил на кастинг восьмого сезона шоу Х-фактор.