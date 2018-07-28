В Одессе вор-альпинист украл $1 млн: купил авто и брендовые вещи

Фото: полиция Одессы

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28-летнего злоумышленника "из соседнего государства" задержали в одном из отелей Киева

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Сегодня, 28 июля, в Киеве полиция задержала 28-летнего альпиниста, которого подозревают в хищении почти 1 млн долларов из квартиры в предпринимателя в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Согласно сообщению, мужчину задержали в одном из отелей столицы, у него изъяли сумку с украденными деньгами.

Отмечается, что часть из украденного он успел потратить на машину, брендовые вещи и прочие предметы роскоши.

На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Открыто уголовное дело по ч. 5 ст.185 (кража) УК. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Помимо этого, правоохранители нашли водителя авто, которое ждало задержанного после совершения кражи у дома.

Полиция сообщает, что задержанный спустился с крыши в квартиру одесского предпринимателя, которая расположена на последнем этаже 18-этажного дома. Отмечается, что он бросил сумку с собранными дорогими вещами, когда нашел тайник с деньгами.

Полицейские установили, что задержанный ранее судим, является гражданином "соседнего государства".

Вчера, 27 июля, полиция сообщала, что в Одессе группа выходцев из России таким же способом (альпинизм) похитила сумку с 24 млн грн.