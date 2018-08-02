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02.08.2018, 16:59

В Одесской области мальчик вышел на воду на плоту и утонул

В Одесской области мальчик вышел на воду на плоту и утонул - Фото
Фото: ГСЧС

Мальчик исчез вчера вечером, его искали водолазы и местные жители

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Около села Калаглия Одесской области мальчик вышел на воду Днестровского лимана на самодельном плоту и утонул. Об этом сообщает управление ГСЧС в области. 

Мальчик 2007 года рождения вышел на воду вчера, 1 августа, вечером и пропал. В поисковых работах задействовали водолазов, полицию, местных жителей и рыбаков. 

Сегодня днем тело ребенка нашли местные жители около Белгород-Днестровского. 

Причины происшествия устанавливают.

Сегодня в Одессе на пляже на 10-ой станции Фонтана сильная волна смыла неизвестного с пирса. Водолазы ищут тело. 

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Теги: мальчик, одесская область, утонул, Лиман, плот
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