В Одесской области сошел оползень и поднялось морское дно: фото

В Южном Одесской области произошел сильный оползень, в результате которого поднялось морское дно. Об этом сообщает Думская.
Это произошло между городом и портом утром в воскресенье, 8 июля. В прибрежной зоне на месте трехметровой глубины обнажился участок морского дна длиной почти 150 метров.
Погибло много рыбы, креветок и другой живности.
На пляже отдыхали люди, и в момент оползня они возвращались на машине с пляжа. Под автомобилем дорога просела на полтора метра.
Другие отдыхающие пришли на помощь, построили мостик из досок и вытолкали машину.
3 июля в Одесской области в районе села Маяки очевидцы засняли большой смерч.
Фото: Думская