В Одесской области сошел оползень и поднялось морское дно: фото

Фото: Думская

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Во время оползня по берегу проезжали на машине туристы и земля просела под ними на полтора метра

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В Южном Одесской области произошел сильный оползень, в результате которого поднялось морское дно. Об этом сообщает Думская.

Это произошло между городом и портом утром в воскресенье, 8 июля. В прибрежной зоне на месте трехметровой глубины обнажился участок морского дна длиной почти 150 метров.

Погибло много рыбы, креветок и другой живности.

На пляже отдыхали люди, и в момент оползня они возвращались на машине с пляжа. Под автомобилем дорога просела на полтора метра.

Другие отдыхающие пришли на помощь, построили мостик из досок и вытолкали машину.

3 июля в Одесской области в районе села Маяки очевидцы засняли большой смерч.

Фото: Думская