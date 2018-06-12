В Париже неизвестный взял заложников, проводится спецоперация

Фото: скриншот видео

commenthover

Мотивы действий преступника не установлены

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В столице Франции неизвестный захватил в заложники двух человек в помещении одного из офисов на улице Малых конюшен в 10-м округе Парижа. Об этом сообщает Le Figaro.

На месте происшествия находятся спецназовцы, территорию оцепили, проводится спецоперация.

Человек, захвативший заложников, заявляет, что у него при себе оружие и взрывчатка.

По информации полиции, пока нет признаков того, что инцидент связан с терроризмом.

Мотивы действий преступника не установлены. Детали инцидента выясняются.

Un homme armé retranché rue des petites écuries. Tout le secteur est bouclé. pic.twitter.com/dOkglDAEKA — MatMichal (@MatMichal) 12 червня 2018 р.

По уточненным данным, злоумышленник в настоящий момент удерживает трех человек, включая беременную женщину. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.

Мужчина потребовал предоставить ему возможность связаться с иранским посольством. Он заявил, что у него есть сообщник, который находится вне здания.

По данным правоохранительных органов, двое заложников находятся в удовлетворительном состоянии, третьего злоумышленник ударил гаечным ключом по голове.

12 июня во Флориде мужчина убил четырех детей-заложников и застрелился.