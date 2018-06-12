В Париже неизвестный взял заложников, проводится спецоперация

В столице Франции неизвестный захватил в заложники двух человек в помещении одного из офисов на улице Малых конюшен в 10-м округе Парижа. Об этом сообщает Le Figaro.
На месте происшествия находятся спецназовцы, территорию оцепили, проводится спецоперация.
Человек, захвативший заложников, заявляет, что у него при себе оружие и взрывчатка.
По информации полиции, пока нет признаков того, что инцидент связан с терроризмом.
Мотивы действий преступника не установлены. Детали инцидента выясняются.
Un homme armé retranché rue des petites écuries. Tout le secteur est bouclé. pic.twitter.com/dOkglDAEKA— MatMichal (@MatMichal) 12 червня 2018 р.
По уточненным данным, злоумышленник в настоящий момент удерживает трех человек, включая беременную женщину. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.
Мужчина потребовал предоставить ему возможность связаться с иранским посольством. Он заявил, что у него есть сообщник, который находится вне здания.
По данным правоохранительных органов, двое заложников находятся в удовлетворительном состоянии, третьего злоумышленник ударил гаечным ключом по голове.
12 июня во Флориде мужчина убил четырех детей-заложников и застрелился.