В России открыли дело по факту убийства Захарченко

Фото: сайты боевиков

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По информации СК РФ, кроме Тимофеева была еще ранена "неизвестная девушка"

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства главаря террористов ДНР Александра Захарченко и ранения "министра доходов и сборов" Александра Тимофеева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

По информации СК РФ, кроме Тимофеева была еще ранена "неизвестная девушка".

"В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку)", — сказала Петренко.

Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко.

Боевики заявили, что задержали подозреваемых.

В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.

Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.