В Сумах найден застреленным экс-депутат, чиновник горсовета - СМИ

Анатолий Жук (фото - скриншот видео)

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Анатолий Жук был депутатом горсовета предыдущего созыва

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В Сумах нашли мертвым экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. Об этом сообщает UA:Сумы.

По данным СМИ, рядом с телом лежал пистолет.

Информацию о том, что погибший человек - именно Анатолий Жук, журналистам подтвердили в пресс-службе Нацполиции Сумской области. По словам Владимира Крупецких, старшего инспектора сектора коммуникаций, сообщение о смерти мужчины поступило в 19:12, от отца погибшего.

На месте работают следователи.

Анатолий Жук до недавних пор возглавлял департамент земельных ресурсов Сумского горсовета, в 2014 году баллотировался в мэры Сум, был депутатом городского совета предыдущего созыва.