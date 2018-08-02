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02.08.2018, 21:15

В Сумах найден застреленным экс-депутат, чиновник горсовета - СМИ

В Сумах найден застреленным экс-депутат, чиновник горсовета - СМИ - Фото
Анатолий Жук (фото - скриншот видео)

Анатолий Жук был депутатом горсовета предыдущего созыва

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В Сумах нашли мертвым экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. Об этом сообщает UA:Сумы.

По данным СМИ, рядом с телом лежал пистолет.

Информацию о том, что погибший человек - именно Анатолий Жук, журналистам подтвердили в пресс-службе Нацполиции Сумской области. По словам Владимира Крупецких, старшего инспектора сектора коммуникаций, сообщение о смерти мужчины поступило в 19:12, от отца погибшего.

На месте работают следователи.

Анатолий Жук до недавних пор возглавлял департамент земельных ресурсов Сумского горсовета, в 2014 году баллотировался в мэры Сум, был депутатом городского совета предыдущего созыва.

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Теги: убийство, Сумы, Анатолий Жук
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