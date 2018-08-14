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14.08.2018, 14:48

В Украине арестован командир танка боевиков ДНР из Беларуси - ГПУ

В Украине арестован командир танка боевиков ДНР из Беларуси - ГПУ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным Генкопрокуратуры, белорус принимал непосредственное участие в захвате Донецкого аэропорта в 2015 году

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В Украине задержали и арестовали гражданина Беларуси, который, по данным Генпрокуратуры, воевал на стороне боевиков террористической организации ДНР против украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

По его информации, 10 августа подозреваемый въехал на подконтрольную Украине территорию, где был задержан сотрудниками СБУ и прокуратуры.

Ему сообщено о подозрении в создании террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК). Суд избрал для гражданина Беларуси меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Лысенко рассказал, что арестованный воевал на стороне боевиков в составе батальона "Сомали" с ноября 2014 г. Он был командиром танка, за что ежемесячно получал денежное вознаграждение.

По данным ГПУ, мужчина принимал активное участие в ведении боевых действий против подразделений ВСУ на территории Донецкой области: в частности, он принимал непосредственное участие в захвате Донецкого аэропорта в 2015 году.

В 2015 году подозреваемый покинул "службу", однако в 2017 году вернулся и был зачислен в одну из воинских частей ДНР. По информации ГПУ, белорус продолжил активно участвовать в вооруженных столкновениях с украинскими военными.

7 августа сотрудники СБУ из состава объединенных сил разоблачили и задержали боевика батальона Призрак.

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Теги: беларусь, днр, арест, командир
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