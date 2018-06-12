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12.06.2018, 16:15

В Винницкой области горит элеватор с 3 тыс тонн кукурузы

В Винницкой области горит элеватор с 3 тыс тонн кукурузы - Фото
Иллюстративное фото: flickr.com/photos/kygirl Фото: flickr.com/photos/kygirl

Площадь пожара составляет 120 квадратных метров

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В Жмеринке Винницкой области горит элеватор, в котором хранилось 3 тысяч тонн кукурузы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Винницкой области.

Спасатели информируют, что возгорание возникло в одноэтажном складском здании.

Площадь пожара составляет 120 квадратных метров. На месте работают 35 пожарных и 9 единиц техники.

Пожар локализован примерно в 13:30, ликвидация продолжается. К тушению привлечен пожарный поезд.

5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га. На месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС найдены факелы. 7 июня в ГСЧС заявили, что ликвидировали пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. 

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Теги: винницкая область, пожар, элеватор, жмеринка
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