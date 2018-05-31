В Винницкой области СБУ задержала на взятке заместителя военкома

Фото: ssu.gov.ua

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По данным СБУ, чиновник требовал 10 тыс грн от местного жителя, за этую сумму он обещал помочь избежать призыва на срочную службу

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя руководителя одного из районных военных комиссариатов Винницкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что чиновник требовал 10 тыс грн от местного жителя. За указанную сумму злоумышленник обещал помочь избежать призыва на срочную военную службу.

Оперативники спецслужбы задержали военнослужащего на одной из улиц райцентра при получении первой части взятки в размере 5 тыс грн.

Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Фото: ssu.gov.ua

В Черниговской области полиция задержала полковника медицинской службы запаса, которого подозревает в том, что за взятки помогал военнослужащим избежать отправки в зону АТО.