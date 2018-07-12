В Запорожье установили билборд с портретом убийцы лидера ОУН

Скандальный билборд в Запорожье (фото - facebook.com/OleksaLebid)

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СБУ начала проверку

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В Запорожье на выезде из Хортицкого района появился билборд с портретом Павла Судоплатова - провокатора, который в 1938 году убил лидера ОУН Евгения Коновальца, и надписью "Борьба продолжается". В пресс-службе УСБУ в Запорожской области корреспонденту LIGA.net сообщили, что работники спецслужбы начали проверку законность размещения этих бордов.

О появлении провокационного рекламного щита написал в Facebook волонтер Александр Лебедь.

Павел Судоплатов - советский разведчик-диверсант. Родился в Мелитополе Запорожской области. Принимал непосредственное участие в разработке и выполнении громких политических убийств противников сталинского режима и советской власти.

11 июля сообщалось, что российские спецслужбы попытались устроить кибератаку на сетевое оборудование Аульской хлоропереливной станции - один из объектов критической инфраструктуры Украины, но их усилия были блокированы специалистами СБУ.