В Запорожье установили билборд с портретом убийцы лидера ОУН

В Запорожье на выезде из Хортицкого района появился билборд с портретом Павла Судоплатова - провокатора, который в 1938 году убил лидера ОУН Евгения Коновальца, и надписью "Борьба продолжается". В пресс-службе УСБУ в Запорожской области корреспонденту LIGA.net сообщили, что работники спецслужбы начали проверку законность размещения этих бордов.
О появлении провокационного рекламного щита написал в Facebook волонтер Александр Лебедь.
Павел Судоплатов - советский разведчик-диверсант. Родился в Мелитополе Запорожской области. Принимал непосредственное участие в разработке и выполнении громких политических убийств противников сталинского режима и советской власти.
11 июля сообщалось, что российские спецслужбы попытались устроить кибератаку на сетевое оборудование Аульской хлоропереливной станции - один из объектов критической инфраструктуры Украины, но их усилия были блокированы специалистами СБУ.