В Знаменке воздушный шар с людьми сорвало с креплений: видео

Фото: ТСН

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Шар упал на верхушки деревьев, откуда людей снимали спасатели

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Вчера, 5 августа, в Знаменке Кировоградской области порывом ветра воздушный шар с людьми сорвало с крепления. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на местном стадионе во время празднования дня города.

Шар занесло на верхушки деревьев. Вероятно, не были приняты меры безопасности в связи со штормовым предупреждением.

На видео есть ненормативная лексика!

ГСЧС предупреждало, что в Кропивницком и области вечером воскресенья ожидются грозы и порывы ветра.

Людей снимали спасатели. Есть ли пострадавшие - неизвестно.

В конце июля на румынском курортном поселке Вама-Веке, расположенном на побережье Черного моря, смерч закружил в небе палатки.