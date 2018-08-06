В Знаменке воздушный шар с людьми сорвало с креплений: видео

Вчера, 5 августа, в Знаменке Кировоградской области порывом ветра воздушный шар с людьми сорвало с крепления. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел на местном стадионе во время празднования дня города.
Шар занесло на верхушки деревьев. Вероятно, не были приняты меры безопасности в связи со штормовым предупреждением.
На видео есть ненормативная лексика!
ГСЧС предупреждало, что в Кропивницком и области вечером воскресенья ожидются грозы и порывы ветра.
Людей снимали спасатели. Есть ли пострадавшие - неизвестно.
В конце июля на румынском курортном поселке Вама-Веке, расположенном на побережье Черного моря, смерч закружил в небе палатки.