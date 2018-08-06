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06.08.2018, 09:10

В Знаменке воздушный шар с людьми сорвало с креплений: видео

В Знаменке воздушный шар с людьми сорвало с креплений: видео - Фото
Фото: ТСН

Шар упал на верхушки деревьев, откуда людей снимали спасатели

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Вчера, 5 августа, в Знаменке Кировоградской области порывом ветра воздушный шар с людьми сорвало с крепления. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на очевидцев. 

Инцидент произошел на местном стадионе во время празднования дня города. 

Шар занесло на верхушки деревьев. Вероятно, не были приняты меры безопасности в связи со штормовым предупреждением.

На видео есть ненормативная лексика!

ГСЧС предупреждало, что в Кропивницком и области вечером воскресенья ожидются грозы и порывы ветра.

Людей снимали спасатели. Есть ли пострадавшие - неизвестно. 

В конце июля на румынском курортном поселке Вама-Веке, расположенном на побережье Черного моря, смерч закружил в небе палатки.

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Теги: Знамянка, ветер, воздушный шар
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