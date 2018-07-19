Виселицы не будет: мэра-рецидивиста уличили во взятке на кладбище

Мэру города Сколе Владимиру Москалю, задержанному якобы на взятке, сообщили о подозрении в получении незаконных 68 тысяч гривень. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, написала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Москаля задержали на Сколевском кладбище: ГПУ утверждает, что во время получения взятки. Мэр города "требовал переоформить на свою мать гаражное помещение ориентировочной стоимостью 70 тысяч грн".
В прокуратуре Львовской области уточнили, что чиновник может получить до 10 лет заключения.
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В апреле 2018 года Москаль предлагал установить в городе виселицу для коррупционеров, чтобы наказывать взяточников. "Берем шкуру, подвешиваем за ноги сюда и бьем по заднице – 20 буков или 25 буков... что кровь будет стекать слезами по заднице", — говорил он, пообещав лично профинансировать установку виселицы.
В марте 2015 года Москаля осудили за взяточничество на 6 лет 6 месяцев тюрьмы. В итоге он заплатил залог и следующую взятку якобы взял во время апелляции на предыдущий приговор.
Ранее на взятке задержали руководителя подразделения Государственной фискальной службы в Винницкой области и его пособника. Правоохранитель совместно с директором коммерческой фирмы требовали от руководителя предприятия 0,5 млн грн за закрытие уголовного дела.