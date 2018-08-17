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17.08.2018, 11:55

Во Львове при задержании злоумышленников ранен полицейский

Во Львове при задержании злоумышленников ранен полицейский - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Пострадавший 33-летний капитан полиции госпитализирован

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Во Львове во время задержания злоумышленников полицейский получил ножевое ранение. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

33-летнего капитана полиции госпитализировали в хирургическое отделение с ножевым ранением грудной клетки.

Сегодня, 17 августа, около 04:00 во время отработки Галицкого района Львова оперативники заметили двух человек, которые аэрозольной краской наносили надписи на фасад дома на улице Ковжуна.

Увидев правоохранителей, злоумышленники начали убегать. Во время задержания один из них внезапно ударил капитана полиции ножом.

"Жизни оперативника пока ничего не угрожает, состояние его стабильное. Злоумышленники задержаны. Установлено, что это 20-летние львовяне. Сегодня им будет избрана мера пресечения", - сказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национального полиции во Львовской области Тарас Сабанюк.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

17 августа 2018 года в Киеве полицейские предотвратили конфликт возле стройки в Дарницком районе, задержаны 40 человек.

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Теги: полиция, ранение, Львов, нападение
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