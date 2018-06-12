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12.06.2018, 16:38

КП Вода Донбасса заявило о ранении своей сотрудницы в ОРДО

КП Вода Донбасса заявило о ранении своей сотрудницы в ОРДО - Фото

Согласно сообщению, сотрудница в оккупированном Докучаевске получила ранения во время обстрела

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Коммунальное предприятие Вода Донбасса сообщило о ранении сотрудницы Докучаевского производственного управления во время обстрела. Сообщение опубликовано на сайте предприятия.

"Сегодня в 11.55 в рабочем кабинете административного корпуса Докучаевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства во время обстрела ранена начальник экономической службы. Осколками оконного стекла ей повредило руки и шею", - сказано в сообщении.

Пострадавшая госпитализирована.

Город Докучаевск с 2014 года контролируется боевиками террористической организации ДНР.

В пресс-службе ГУ Нацполиции Донецкой области корреспонденту LIGA.net сказали, что у них нет информации об этом инциденте.

21 мая боевики обстреляли жилые районы Зайцево Донецкой области. Ранения получила 60-летняя женщина.

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Теги: обстрел, вода донбасса, докучаевск, сотрудница
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