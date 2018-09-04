Выбросы в Крыму: в Херсонской области жалуются на сыпь и тошноту

Посохшие листья на деревьях (фото - Крым.Реалии)

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Жители населенных пунктов около админграницы с Крымом ходят в медицинских масках и жалуются на сыпь, аллергию и головокружение

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В Каланчаке и Преображенке Херсонской области после неизвестного выброса на заводе в Армянске во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, странную сыпь и аллергию. Об этом пишет региональное издание Херсон.Daily.

Жители Каланчака говорят, что странные симптомы появились в первый день, но до того, как они узнали о выбросах. Тогда же листья покрылись ржавчиной.

Многие люди надевают защитные медицинские маски. По информации местных жителей, у сотрудницы стоянки рядом с КПП "Каланчак" диагностировали ожог левой части легких.

Пострадали жители Преображенки, которая находится на админгранице с оккупированным Крымом - у них те же симптомы. Они говорят, что по утрам наблюдают смог над заводом "Титан".

Работу завода "Титан" в Армянске, на котором произошел выброс вредных веществ, остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.

С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину.

Раньше оккупационные власти уверяли, что выброс "здоровью граждан не угрожает".