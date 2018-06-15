Взрыв Волги в Киеве: автомобиль принадлежит участнику АТО

Фото: kyiv.npu.gov.ua

commenthover

Пполиция отрабатывает версию, что взрывчатку в автомобиль заложил кто-то другой, также рассматривается возможность теракта

Реклама

Реклама

Автомобиль Волга, который взорвался в Святошинском районе Киева, в результате чего пострадали четверо детей, принадлежит офицеру запаса ВСУ и участнику АТО. Об этом на брифинге заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, мужчина 1977 года рождения служил в рядах ВСУ и принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Сейчас он находится в управлении полиции.

Ему инкриминируют ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием).

Вместе с тем, по словам Крищенко, полиция отрабатывает версию, что взрывчатку в автомобиль заложил кто-то другой, также рассматривается возможность теракта.

Глава столичной полиции также сообщил, что с места происшествия изъяты фрагменты ручной гранаты РГД-5.

14 июня 2018 года на улице Чернобыльской в Святошинском районе взорвался припаркованный автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей.

Сегодня сотрудники полиции задержали водителя автомобиля.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что "владелец Волги, вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки - ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины".