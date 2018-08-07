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07.08.2018, 18:19

Взрывы под Харьковом: ранены четверо спасателей

Взрывы под Харьковом: ранены четверо спасателей - Фото
Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

Канистры с топливом взорвались во время тушения пожара

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В Харьковской области во время тушения пожара взорвались канистры с топливом. В результате взрыва трое спасателей получили ожоги различной степени тяжести, еще один отравился угарным газом. Всех их госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Спасатели получили термические ожоги различной степени тяжести во время пятого, последнего, взрыва канистр с горючим.

Пожар начался на территории бывшего автотранспортного предприятия Волчанского района Харьковской области.

Горела часть гаража и канистры с топливом, расположенные на территории.

После ликвидации пожара спасатели установили, что в здании хранилось около 12 тонн топлива в 21 канистре.

6 августа в Италии возле аэропорта Болоньи прогремел взрыв автоцистерны. В результате взрыва погибли два человека, более 50 получили ранения различной степени тяжести.

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Теги: ГСЧС, харьковская область, взрыв
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