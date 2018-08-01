За один вечер двух человек в разных областях убило молнией

Фото: iStock Global Images/Ukraine

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Жертвами молнии стали двое мужчин во Львовской и Одесской областях

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Вчера, 31 июля вечером, во Львовской области в селе Смерекив от удара молнии погиб мужчина. Об этом сообщает департамент гражданской обороны Львовской ОГА.

Жертвой стихии стал 50-летний мужчина.

Еще один человек вчера погиб от удара молнии в селе Алексеевка под Одессой. Мужчина с другом шел через поле в соседнее село, когда погода испортилась. По информации местного издания Топор, они слушали музыку через наушники и не прятались от грозы.

Второй мужчина в реанимации.

10 июля в городе Балта Одесской области в школе произошел пожар из-за попадания молнии.