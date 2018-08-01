За один вечер двух человек в разных областях убило молнией

Вчера, 31 июля вечером, во Львовской области в селе Смерекив от удара молнии погиб мужчина. Об этом сообщает департамент гражданской обороны Львовской ОГА.
Жертвой стихии стал 50-летний мужчина.
Еще один человек вчера погиб от удара молнии в селе Алексеевка под Одессой. Мужчина с другом шел через поле в соседнее село, когда погода испортилась. По информации местного издания Топор, они слушали музыку через наушники и не прятались от грозы.
Второй мужчина в реанимации.
10 июля в городе Балта Одесской области в школе произошел пожар из-за попадания молнии.