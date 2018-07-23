Александр Фацевич Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

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В Украине начали работу совместные мобильные группы по выявлению и документированию нарушений в сфере пассажирских перевозок

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За сутки полицейские выявили более 80 перевозчиков-нарушителей. Составлено 87 админпротоколов. Об этом заявил замглавы Нацполиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, в Украине начали работу совместные мобильные группы по выявлению и документированию нарушений в сфере пассажирских перевозок.

Сегодня на дорогах работали 33 такие группы. Проверено более 200 автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров. "В результате составлено 87 административных материалов", – сообщил Фацевич.

Он перечислил основные нарушения перевозчиков: управление без необходимых документов; управление автобусами, которые имеют технические неисправности и не прошли обязательный технический контроль; нарушение правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров; проезд на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения ПДД.

20 июля на трассе Киев-Чоп, неподалеку от села Глыбочица, на въезде в Житомир в 10:37 утра произошло крупное дорожно-транспортное происшествие: маршрутка столкнулась с фурой. Подтверждена смерть 10 человек. Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

В рамках операции Перевозчик полиция выявила в Украине около 3 тыс. технически неисправных автобусов и зафиксировала более 26 тыс. нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения.