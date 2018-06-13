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Боты:
13.06.2018, 18:39

Апелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово Крысина

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Апелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово Крысина
Апелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово Крысина
Апелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово КрысинаАпелляция по убийству Веремия: дебаты и последнее слово Крысина

После сегодняшних судебных прений суд должен перейти к принятию решения - подтвердить или изменить условный приговор Юрию Крысину

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В Апелляционном суде Киева 13 июня прошли судебные дебаты по апелляции на приговор Шевченковского райсуда, которым Юрий Крысин был условно осужден по делу об убийстве журналиста Вестей Вячеслава Веремия.

После того как председательствующий судья Николай Ященко заслушал стороны обвинения и защиты, он дал Крысину последнее слово.

"Вину полностью признаю. Прошу приговор Шевченковского суда оставить без изменений", - сказал Крысин.

После этого коллегия судей удалилась в совещательную комнату.

22 декабря 2017 года суд признал Крысина виновным в "хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений" журналисту Вячеславу Веремию в день его убийства - 18 февраля 2014-го, приговорив к четырем годам тюрьмы условно. Подсудимого освободили в зале суда. Крысин признал, что получил от уголовного "авторитета" $20 тысяч на запугивание и террор против участников Майдана, но отрицает умышленное убийство Веремия. ГПУ обжаловала приговор.

15 марта Крысин не явился на заседание суда якобы из-за опасения за свою жизнь. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, постановив привести Крысина в здание суда принудительно. 29 марта его повторно арестовали на два месяца без права внесения залога.

Cудья Шевченковского районного суда Киева Олег Линник, который дал условный срок Крысину, был уволен решением Высшего совета правосудия. 

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: Вячеслав Веремий, Юрий Крысин, суд над Крысиным
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