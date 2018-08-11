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Боты:
11.08.2018, 21:20

Слышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажке

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Слышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажке
Слышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажке
Слышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажкеСлышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажке

Взрыв произошел на первом этаже девятиэтажного дома, 17 человек эвакуировали

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Сегодня, 11 августа, в Харькове на первом этаже 9-тиэтажного жилого дома произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Взрыв произошел около 15:20. В это время в квартире многоквартирного дома на улице Танкопия, 11/2 никого не было.

По предварительной информации, взорвался бытовой газ. 17 человек эвакуировали спасатели.

Местное издание Объектив пишет со ссылкой на помощника начальника облуправления ГСЧС Харьковской области Игоря Лупандина, что в результате взрыва газа пострадало несколько человек, которые в этот момент проходили мимо.

"Людей задело осколками стекла, и они сами на месте обратились за медицинской помощью. Погибших в результате ЧП нет. 17 человек было эвакуировано", – сказал он. 

Отмечается, что в квартире выбиты входные двери, окна, балконная рама, повреждена внешняя бетонная плита балкона, а также двери подъезда. 

По информации жителей дома, они утром почувствовали запах газа в подъезде, но в соответствующие коммунальные службы не обращались. Они рассказали, что квартира сдавалась в аренду. 

Местные СМИ сообщали, что запах газа в доме появился еще 10 августа.

Фото: Нацполиция Харькова, Город X, Харьков 1654, Типичный Харьков

В среду, 8 августа, в Херсонской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок.

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Теги: взрыв, газ, Харьков, взрыв газа
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