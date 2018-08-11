Слышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажке

Сегодня, 11 августа, в Харькове на первом этаже 9-тиэтажного жилого дома произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Взрыв произошел около 15:20. В это время в квартире многоквартирного дома на улице Танкопия, 11/2 никого не было.
По предварительной информации, взорвался бытовой газ. 17 человек эвакуировали спасатели.
Местное издание Объектив пишет со ссылкой на помощника начальника облуправления ГСЧС Харьковской области Игоря Лупандина, что в результате взрыва газа пострадало несколько человек, которые в этот момент проходили мимо.
"Людей задело осколками стекла, и они сами на месте обратились за медицинской помощью. Погибших в результате ЧП нет. 17 человек было эвакуировано", – сказал он.
Отмечается, что в квартире выбиты входные двери, окна, балконная рама, повреждена внешняя бетонная плита балкона, а также двери подъезда.
По информации жителей дома, они утром почувствовали запах газа в подъезде, но в соответствующие коммунальные службы не обращались. Они рассказали, что квартира сдавалась в аренду.
Местные СМИ сообщали, что запах газа в доме появился еще 10 августа.
Фото: Нацполиция Харькова, Город X, Харьков 1654, Типичный Харьков
В среду, 8 августа, в Херсонской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок.