Слышало полгорода: в Харькове прогремел взрыв в многоэтажке

Сегодня, 11 августа, в Харькове на первом этаже 9-тиэтажного жилого дома произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Взрыв произошел около 15:20. В это время в квартире многоквартирного дома на улице Танкопия, 11/2 никого не было.

По предварительной информации, взорвался бытовой газ. 17 человек эвакуировали спасатели.

Местное издание Объектив пишет со ссылкой на помощника начальника облуправления ГСЧС Харьковской области Игоря Лупандина, что в результате взрыва газа пострадало несколько человек, которые в этот момент проходили мимо.

"Людей задело осколками стекла, и они сами на месте обратились за медицинской помощью. Погибших в результате ЧП нет. 17 человек было эвакуировано", – сказал он.