Глава гостомельской организации УКРОПа ударил женщину: видео

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По словам пострадавшей, она попросила Николая Пасальского взять на поводок собаку, которую он выгуливал

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Глава гостомельской организации партии УКРОП Николай Пасальский ударил женщину из-за того, что она сделала ему замечание по поводу собаки без поводка. Видео инцидента опубликовало Радио Свобода.

Пасальский в комментарии изданию сам подтвердил, что ударил женщину. Он утверждает, что она пыталась напасть на него и его питбуля с шокером.

По словам пострадавшей Татьяны Лавриненко, она попросила Пасальского взять на поводок собаку, которую он выгуливал.

"Это было в форме просьбы. Он развернулся, есть куча свидетелей, и начал меня крыть таким пятиэтажным и куда мне нужно идти. На что услышал, что он сам такой и сходил бы он туда же. Это была словесная перепалка. После этого он просто подошел и ударил меня", - рассказала женщина.

Пасальский не стал отрицать, что ударил женщину, однако отметил при этом, что она якобы хотела напасть на него в шокером.

У Лавриненко действительно был шокер. По словам женщины, она взяла его у охранника для самообороны, но на Пасальского не нападала.

Лавриненко написала об инциденте в своем Facebook 11 июля.

12 июля Киевская областная организация УКРОПа заявила, что осуждает действия Пасальского и рассмотрит вопрос об исключении его из партии. Согласно сообщению пресс-службы, инцидент произошел 9 июля.

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Теги: женщина, замечание, николай пасальский, татьяна лавриненко, укроп
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