Князев: РФ снабжает боевиков оружием, захваченным в Крыму - видео

В Донецкой и Луганской областях изъяли 51 автомат, 15 пистолетов, два гранатомета и один карабин

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Нарушая международное законодательство, Россия снабжает боевиков в Донбассе оружием, которое было захвачено в украинских военных частях во время аннексии Крыма. Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба НП.

По его словам, за 4 года полиция установила более 60 фактов изъятия у боевиков оружия, полученного с территории оккупированного Крыма. На момент аннексии это оружие находилось в воинских частях ВСУ в Севастополе, Феодосии, Симферополе.

Князев сообщил об изъятии в Донецкой и Луганской областях 51 автомата, 15 пистолетов, двух гранатометов и одного карабина.

Полиция начала уголовное производство в отношении России по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 438 УК Украины, предусматривающей уголовную ответственность за применение средств ведения войны, запрещенных международным правом.

По словам Князева, власти РФ нарушила ряд международно-правовых договоров, в том числе, и Женевскую конвенцию.

По данным украинской разведки, 13-19 августа в ходе тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью, подразделения ВС РФ проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов. В отстойники попали снаряды, что привело к существенному ухудшению экологической обстановки на всем севере оккупированного Крыма.