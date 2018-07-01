На трассе Киев-Чоп перевернулся рейсовый автобус: фото, видео

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Пассажирский автобус следовал из Яремче в Киев

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В Ровенской области на 395 км трассы Киев-Чоп рейсовый автобус сообщением Яремче - Киев попал в ДТП. Об этом сообщили в ГСЧС.

Согласно сообщению, авария произошла около 15:00 в воскресенье, 1 июля, между населенными пунктами Птича и Верба Дубенского района.

"Пассажирский автобус допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. На момент происшествия в автобусе находились 53 человека", - сообщили в ведомстве.

В управлении полиции Ровенской области рассказали, что в результате ДТП телесные повреждения получили 7 пассажиров - из Киева, Киевской и Черниговской областей в возрасте от 32 до 49 лет. Все они получили ушибы различных частей тела, двое из них - переломы. 49-летнюю киевлянку с ушибами позвоночника госпитализировали, остальных отпустили домой после оказания помощи.

Отмечается, что один из двух водителей, 39-летний киевлянин, управляя автобусом Mercedes 404, "не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожной обстановки и слетел в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства на бок". Полиция уточняет, что он был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование по ч.1 ст.286 УК Украины. 

Фото: Нацполиция

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Теги: дтп, авария, автобус, рейсовый автобус
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