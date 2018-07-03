Убийство в центре Киева: в полиции назвали версии - видео

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Злоумышленников было как минимум двое

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Правоохранители рассматривают несколько версий убийства, совершенного 3 июля в центре Киева.  Одна из них - заказное убийство. О об этом заявил глава ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, передает пресс-служба Нацполиции.

Однако это будет ясно после установления личности потерпевшего, его связей, выяснения образа его жизни.

Кришенко сказал, что злоумышленников было как минимум двое. Стрелок вышел из автомобиля, который скрылся с места происшествия, а злоумышленник убежал во дворы.

По его словам, есть приметы автомобиля, который использовали подозреваемые. В Киеве отрабатываются соответствующие оперативные планы, ориентировки переданы всем патрулям.

Также Крищенко добавил, что на месте работает следственная группа, эксперты-криминалисты. Правоохранители отрабатывают несколько версий.

Ранее сегодня, 3 июля, в Киеве возле одного из ресторанов на улице Антоновича неизвестный стрелял в человека. Пострадавший был ранен, его в тяжелом состоянии доставили в больницу, где вскоре он умер.

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Теги: заказное убийство, стрельба в киеве
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