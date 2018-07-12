В Днепре на предприятии прогремел взрыв, двое погибших: видео

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Разрушена кирпичная печь и металлический бункер

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В Днепре на улице Курсантская Самарского района произошел взрыв на одном из предприятий, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Установлено, что взрыв опасной смеси без последующего горения произошел в цехе во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов.

В результате взрыва была разрушена кирпичная печь и металлический бункер над ней.

Один человек погиб на месте, второй умер после того, как в тяжелом состоянии был лоставлен во вторую городскую больницу.

12 июля В столице Мексики Мехико обрушилась часть торгового центра Artz Pedregal. Многоуровневый роскошный торговый центр открылся всего несколько месяцев назад - в марте. Инцидент произошел днем на глазах у десятков прохожих. 

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Теги: днепр, взрыв, ГСЧС
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