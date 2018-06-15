Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Никто не погиб

Реклама
Реклама

В Ирпене 14 июня около 19:30 автомобиль марки BMW на большой скорости въехал в остановку. Об этом сообщает Киев.Оперативный.

В результате ДТП, есть пострадавшие, но их число пока неизвестно.

Авария произошла на улице Университетской. 

Спидометр одного из участников ДТП застыл на отметке 145 км/час. Со слов свидетелей, водитель BMW - с признаками алкогольного опьянения, говорится в сообщении.

По данным dtp.kiev.ua в Facebook, водитель сначала въехал в остановку, потом снес рекламный щит, после чего автомобиль выбросило на стоянку, где он зацепил еще две машины и остановился. 

Погибших в результате аварии нет.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, авария, ирпень
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Ирпене пьяный водитель на скорости 145 км/ч снес остановку
В Ирпене пьяный водитель на скорости 145 км/ч снес остановку
Годовщина трагедии Ил-76: как это было - видео
Годовщина трагедии Ил-76: как это было - видео
В Ирландии 2,5 тысячи женщин побили рекорд купания голышом: видео
В Ирландии 2,5 тысячи женщин побили рекорд купания голышом: видео
Продовольствие Норвежский центробанк стал совладельцем агрохолдинга Косюка
Газпром добился приостановки исполнения решения Стокгольма
ТЭК Газпром добился приостановки исполнения решения Стокгольма
НКРЭКУ выдала лицензию компании-преемнику Киевэнерго
ТЭК НКРЭКУ выдала лицензию компании-преемнику Киевэнерго
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Ирпене пьяный водитель на скорости 145 км/ч снес остановку
В Ирпене пьяный водитель на скорости 145 км/ч снес остановку
Годовщина трагедии Ил-76: как это было - видео
Годовщина трагедии Ил-76: как это было - видео 14.06.18, 21:39
Как военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фото
Как военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фото 14.06.18, 17:48
В Ирландии 2,5 тысячи женщин побили рекорд купания голышом: видео
В Ирландии 2,5 тысячи женщин побили рекорд купания голышом: видео 14.06.18, 13:18
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 