В Ирпене пьяный водитель на скорости 145 км/ч снес остановку

Никто не погиб

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В Ирпене 14 июня около 19:30 автомобиль марки BMW на большой скорости въехал в остановку. Об этом сообщает Киев.Оперативный.

В результате ДТП, есть пострадавшие, но их число пока неизвестно.

Авария произошла на улице Университетской.

Спидометр одного из участников ДТП застыл на отметке 145 км/час. Со слов свидетелей, водитель BMW - с признаками алкогольного опьянения, говорится в сообщении.

По данным dtp.kiev.ua в Facebook, водитель сначала въехал в остановку, потом снес рекламный щит, после чего автомобиль выбросило на стоянку, где он зацепил еще две машины и остановился.

Погибших в результате аварии нет.