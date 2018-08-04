В Румынии на репетиции авиашоу столкнулись самолеты - видео

Один пилот погиб, второй госпитализирован

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В Румынии в регионе Сучава во время тренировочных полетов перед авиашоу столкнулись два легкомоторных самолета, в результате чего погиб один из пилотов. Об этом сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии, передает Agerpres.

Трагедия произошла в населенном пункте Фрэтэуць Векь. В результате столкновения в воздухе один из пилотов погиб, второго доставили в больницу на вертолете.

Оба пилота оказались заблокированы, один из них был без сознания, позже его признали погибшим. Второго пилота вытащили из кабины самолета, ему оказали первую помощь, - сообщило ведомство.

4 августа в Красноярском крае в России вертолет Ми-8 с пассажирами столкнулся с внешним подвесом другого вертолета сразу после взлета, упал и загорелся.На борту были трое членов экипажа и 15 пассажиров - рабочие вахтовых смен, которых доставляли на нефтеперекачивающую станцию. Все погибли.