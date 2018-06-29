В Румынии перевернулся автобус с украинцами, пострадали дети

На территории румынского уезда Констанца недалеко от населенного пункта имени Михаила Когэлничану перевернулся автобус с гражданами Украины

Как рассказали в уездном Инспекторате по чрезвычайным ситуациям, в автобусе находились 49 детей и 11 взрослых, все они возвращались с отдыха из Болгарии.

В результате аварии, трое детей в возрасте 10, 13 и 14 лет получили травмы, они доставлены в местную больницу. Остальным пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте ДТП, где работали 13 автомобилей скорой медицинской помощи.

Все пассажиры автобуса до прибытия другого транспортного средства были доставлены в местный Дворец культуры.

Фото: mediafax.ro

По предварительным данным полиции, авария произошла по вине 52-летнего водителя, гражданина Украины, потерявшего управление транспортным средством, в результате чего автобус выехал на обочину и перевернулся.

Начато уголовное расследование по статье "Причинение телесных повреждений по неосторожности".

25 июня 2018 года на автодороге Киев – Ковель вблизи села Орловка Ровенской области легковой Mercedes не уступил дорогу маршрутному такси. В результате столкновения оба автомобиля выехали на встречную полосу и врезались в автоцистерну. Четыре человека погибли и девять пострадали.