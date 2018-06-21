Забыл достать пистолет: видео взрыва на АЗС под Киевом

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Водитель забыл вытащить пистолет из бензобака, а после взрыва скрылся

Реклама
Реклама

Сегодня, в ночь на 21 июня, на автозаправочной станции БРСМ, расположенной на 29 км трассы Киев-Чоп, произошел взрыв газовой колонки. Об этом сообщает главное управление Нацполиции Киевской области.

На место происшествия прибыли работники Киево-Святошинского отдела полиции и спасатели. Пострадавших нет.

Директор департамента стратегического маркетинга и рекламы БРСМ-Нафта сообщил, что на заправке в 23:46 водитель забыл вытащить пистолет из бензобака и начал движение в сторону выезда с АЗС.

"В результате топливораздаточная колонка была сорвана с крепежом, упала и началась утечка газа. Произошло возгорание, после которого загорелось оборудование", - сообщил он в комментарии в Facebook.

По его словам, "благодаря противопожарной системе, огонь был потушен в течение 11 минут".

Также он сказал, что виновник скрылся с места происшествия. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом). 

Читайте также: Взрыв машины в Киеве: в Охматдете рассказали о состоянии детей

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: взрыв, киев, пожар, заправка, азс, взрыв азс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Забыл достать пистолет: видео взрыва на АЗС под Киевом
Забыл достать пистолет: видео взрыва на АЗС под Киевом
В Николаевской области вскрыли агентурную сеть Генштаба РФ: видео
В Николаевской области вскрыли агентурную сеть Генштаба РФ: видео
Ученые в США научились управлять роботом мозговыми волнами
Ученые в США научились управлять роботом мозговыми волнами
Авто Луценко о "бляхах": есть разговор к таможенникам
Парламент поддержал создание реестра потребителей газа
ТЭК Парламент поддержал создание реестра потребителей газа
Фреш изобретений: кошелек-антисклероз и голограммы из Star Wars
Технологии Фреш изобретений: кошелек-антисклероз и голограммы из Star Wars
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Забыл достать пистолет: видео взрыва на АЗС под Киевом
Забыл достать пистолет: видео взрыва на АЗС под Киевом
В Николаевской области вскрыли агентурную сеть Генштаба РФ: видео
В Николаевской области вскрыли агентурную сеть Генштаба РФ: видео 13:26
Ученые в США научились управлять роботом мозговыми волнами
Ученые в США научились управлять роботом мозговыми волнами 10:52
Бывший боевик рассказал о российских наемниках в Донбассе: видео
Бывший боевик рассказал о российских наемниках в Донбассе: видео 10:34
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 