Задержаны подозреваемые в ранении девушки в Днепре: видео

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В задержании был задействован спецназ КОРД

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В Днепре полиция задержала подозреваемых в нанесении девушке огнестрельного ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

По информации правоохранителей, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения решили «устроить салют» из зарегистрированного карабина в честь дня рождения. В результате одна из пуль якобы случайно попала в лицо девушке, которая находилась в 500 м от места стрельбы.

В задержании подозреваемых был задействован спецназ КОРД.

Учитывая риски, полиция окружила квартал в радиусе возможного пребывания стрелков.

В ходе спецоперации после 15-минутных переговоров полицейские задержали двух мужчин. Карабин и 16 стреляных гильз изъяты и направлены на экспертизу, сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК. Стрелявшему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее в полиции сообщили, что в Днепре неизвестный мужчина выстрелил в лицо девушке. Инцидент произошел возле минимаркета на улице Антина Синявского

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Теги: ранение, задержание, стрельба, днепр, КОРД
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