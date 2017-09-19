Роберт Гейтс: КНДР усвоила урок Будапештского меморандума

Экс-глава Пентагона - о недостатках закона о санкциях против РФ, месте Украины в стратегии Трампа и уроке, который усвоила КНДР после аннексии Крыма

Роберт Гейтс - один из самых опытных американских государственных деятелей. Более четверти века он работал в Центральном разведывательном управлении и Совете национальной безопасности США, играл одну из ключевых ролей в обеспечении политики Рональда Рейгана в отношении СССР, в 1991-1993 годах возглавлял ЦРУ во время администрации Джорджа Буша-старшего, а в 2006-2011 годах - был министром обороны в администрациях Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.

Свой интерес к постсоветскому пространству Роберт Гейтс проявлял еще со студенческой скамьи, изучая историю Восточной Европы и русский язык, защитил докторскую диссертацию о советско-китайских отношениях. Бывший руководитель Пентагона и сейчас часто выступает в западных СМИ, комментируя угрозы, которые исходят Западу от путинского режима.

Во время выступления на 14-й встрече Yalta European Strategy в Киеве 15 сентября Гейтс назвал принятие закона США о санкциях против России ошибочным, из-за того что он лишает перспективы улучшения отношений с РФ. "Это, по сути, лишает любого пути назад, оставляет администрации Трампа очень мало пространства для маневра: снизить давление на Россию и напряжение между США и Россией. Это была ошибка, поскольку перспектива улучшения отношений очень удаляется", - заявил он.

На следующий день в интервью LIGA.net Гейтс прояснил свою позицию по санкциям в отношении РФ, рассказал о месте России и Украины во внешнеполитической стратегии Трампа и угрозах, которые принесло миру нарушение Будапештского меморандума.

- На выступлении в рамках YES вы сказали, что Конгресс допустил ошибку, приняв закон о санкциях против России

- Есть неправильное понимание того, что я сказал вчера. У меня нет замечаний против санкций, наложенных на Россию из-за вторжения в Украину и вмешательства в президентскую кампанию в США. Против чего я возражал, так это против того, чтобы Конгресс лишал президента права корректировать санкции, лишал его гибкости. Я абсолютно поддерживаю санкции против России. Но то, что сделал Конгресс, не соответствует моим взглядам на президентскую власть в США. Президент должен иметь возможность использовать санкции в будущем, чтобы добиться выгодных нам уступок. А теперь он не может изменить санкции, он утратил аргументы для русских. Такие санкции могут действовать очень много лет, но я не уверен, что они приведут к прекращению оккупации Крыма.

- Может это произошло из-за того, что Конгресс не доверяет российской политике президента Трампа?

- Да, это так. Это была реакция Конгресса, связанная с недоверием из-за заявлений президента о России и Путине, из-за ощущения, что он слишком благосклонен к ним. И именно поэтому был сделан такой необычный шаг, чтобы ограничить возможности президента вносить какие-либо изменения.

- А сейчас, после принятия закона о санкциях и взаимных сокращений диппредставительств, вы считаете возможным улучшение отношений между США и Россией?

- Мне кажется, что улучшение отношений России и США очень маловероятно в обозримом будущем. Вообще не вижу каких-либо обстоятельств, при которых эти отношения могли бы улучшиться. И упомянутый закон о санкциях этому способствует. Есть уже пример поправки Джексона-Веника, которая функционировала и после исчезновения СССР, когда отношения с Москвой изменились, но санкции продолжали действовать, потому что Конгресс их не отменил на тот момент.

- Какое место сейчас занимает конфликт России с Украиной в глобальной стратегии Трампа?

- Я думаю, что глобальная стратегия администрации Трампа до сих пор эволюционирует, происходят изменения. Много внимания будет уделено торговым соглашениям, переговорам по пересмотру их условий, чтобы сделать их более выгодными для США, создать для нас равные условия. А затем мы увидим появление настоящей глобальной стратегии.

В отношении России и Украины, прежде всего, политика должна предполагать, что нужно предотвратить обострение конфликта. Нужно подталкивать Россию к выполнению минских соглашений и нужно убедить ее вывести войска с востока Украины.

- Есть ли место для предоставления летального оружия Украине в рамках этой стратегии?

- Это сложный вопрос. Просить об оружии - это право Украины как независимого государства, нуждающегося в улучшении оборонных возможностей. Однако Россия - ядерное государство с большими обычными вооруженными силами. В Украине должны просчитывать возможность эскалации конфликта, на которую может пойти Путин в случае предоставления такого оружия. Вы несете ответственность за ваш выбор.

- Сейчас во всем мире обсуждают вызовы, которые несет северокорейская ядерная программа. Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, получила гарантии безопасности, но это не предотвратило войну спустя двадцать лет. Вам не кажется, что нарушение Будапештского меморандума одним из его гарантов - Россией - подорвало весь режим ядерного нераспространения? И теперь будет больше стран, желающих иметь свой ядерный арсенал, как КНДР сейчас хочет, а не идти по пути отказа от него, как сделала Украина?

- Не только Россия - США и Великобритания тоже несут в случае нарушения Будапештского меморандума определенную ответственность. Они тоже подписали меморандум и выступили гарантами территориальной целостности и границ Украины в обмен на сделку по ядерному оружию. Получается, не только Россия нарушила меморандум. Страны Запада, подписавшие соглашение, не выполнили своих обязательств.

И этот случай действительно увеличит проблемы для режима ядерного нераспространения. Ким Чен Ын видит, что Каддафи отказался от разработки ядерного оружия, против него начали военную операцию, теперь он мертв. У Саддама Хусейна никогда не было ядерного оружия - его казнили, его режим пал. Украина отдала свое ядерное оружие и ее границы были нарушены Россией. И Северная Корея из всех этих случаев вынесла для себя следующий урок: отказаться от ядерного оружия будет означать лишиться будущего.

- Какая оптимальная стратегия для США в решении конфликта с Северной Кореей?

- Все опции для США открыты. Если не будет найдено дипломатическое решение этого конфликта, есть много военных шагов, которые США могут предпринять. Можем начать со значительного увеличения наших оборонительных возможностей в регионе и наших союзников - Японии и Кореи. И одна из опций, которую США стоит рассмотреть в этом вопросе - возвращение американского тактического ядерного оружия в Южную Корею.

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Интервью организовано при содействии Фонда Виктора Пинчука в рамках 14-й встречи Yalta European Strategy

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