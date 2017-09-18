После войны. Зачем ветеран АТО отправился на "край земли"

Воевавший в Донбассе десантник отправился на "край земли" в полном одиночестве, чтобы разобраться в себе. Выводы - в интервью для LIGA.net



О безвизовом режиме тогда не думал: это была осень 2016-го. Меня уволили и я сразу начал думать о поездке. В декабре сделал биометрический паспорт. Мне повезло: я не застал этих очередей, в которых нужно было стоять по пять часов, а оформил все буквально за 10 секунд, затем так же быстро получил документ. Паспорт долго у меня лежал, я планировал отправиться в путь осенью 2017 года, вот как раз сейчас, потому что во Франции и Испании довольно жарко. Тогда мне об этом рассказывали, но сейчас я об этом знаю точно: лето там очень жаркое. И я ждал осени.



Но когда Европарламент проголосовал за безвизовый режим, уже озвучили конкретные даты его введения, я воспринял эту новость очень положительно. Но потом пропагандисты начали много врать об этом замечательном событии, особенно российские СМИ. А потом меня шокировало, когда я услышал рассказы о негативе от безвиза от своих знакомых. Почему они верят этой пропаганде?





И я понял, что люди просто трусы, боятся всего нового: расширить зону своего комфорта, усложнить каким-то образом свою жизнь. А эта ложь просто оправдывает их трусость.







Во время поездки заграницу я должен был столкнуться со многими проблемами, ведь отправляюсь впервые в чужую страну на два-три месяца, не зная языка, сам, без поддержки. А потом еще и распространяли слухи о серьезных проверках на границе, особенно для военных, и о негативном отношении к украинцам в Евросоюзе. Я решил, что если мне все удастся, то я развею все негативные мысли о безвизе. Во время поездки заграницу я должен был столкнуться со многими проблемами, ведь отправляюсь впервые в чужую страну на два-три месяца, не зная языка, сам, без поддержки. А потом еще и распространяли слухи о серьезных проверках на границе, особенно для военных, и о негативном отношении к украинцам в Евросоюзе. Я решил, что если мне все удастся, то я развею все негативные мысли о безвизе.



Я верю, что путешествия способны сделать человека более объективным: он перестает мыслить в рамках улицы, города, страны, а начинает мыслить более масштабно, начинает понимать, что планета большая, и перестает обращать внимание на такие вещи, как ссора со своим соседом. Это была причина, почему я свой личный проект решил сделать публичным.



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Решил делать проект, когда откроют границы. На фоне информационной волны тема безвизового режима звучала бы параллельно с темой моего путешествия. Читайте также: Боец АТО пешком отправился к побережью Атлантического океана Решил делать проект, когда откроют границы. На фоне информационной волны тема безвизового режима звучала бы параллельно с темой моего путешествия.



11 июня 2017 года украинцы получили безвизовый режим, и уже 15-го я был в Париже. Я очень спешил, ведь перенес свою поездку на три месяца раньше! Собирался за две недели перед поездкой и все равно не успел: часть вещей еще собирал во Франции в течение пяти дней. Я отправился из Парижа 22 июня. Прошел 500 км равнинами, 500 км лесами, еще около 500 км - горами, я перешел Кантабрийские горы. У меня все болело, но в итоге пришел к Финистерре, "краю земли".











- Почему разочаровались?



- Представьте себе, я шел два месяца, прихожу к Сантьяго-де-Компостела, где мне должны поставить последний штамп в паспорте пилигрима и выдать соответствующий сертификат, а мне говорят: "Извините, мы закрыты, пожалуйста, придите завтра". Я не понимал, как это, ведь я шел два месяца, в предвкушении финиша, а они закрыли передо мной двери, потому что пришел в восемь вечера, когда они уже не работают. Мне даже воды не предложили! Я в Сантьяго встретился с местным жителем, который пригласил меня к себе переночевать, и когда меня увидел, подумал, что я себя плохо чувствую. Я его успокоил, ведь как я еще должен выглядеть, если за день прошел 60 км?



Решил зайти в кафедральный собор Св. Якова, в который приходят все пилигримы. Прихожу, а на нем табличка: "С рюкзаками нельзя". Но все пилигримы идут к этому Собору, у всех пилигримов есть рюкзаки. Я иду один, рюкзак мне некому оставить, а вокруг сотни туристов. Я сюда пришел ради того, чтобы войти в этот Собор, но не могу! И за два месяца это первый собор, в который нельзя заходить с рюкзаком. Уважения к тому, что делают люди ради того, чтобы прийти туда, нет никакого.



Но потом я отправился к Финистерре, куда добрался и был счастлив. Все, что меня там ждало, это океан: я был рад ему, а он - мне.



- Брали с собой в путешествие какие-то особые вещи, талисманы?



- Мне это не свойственно, я не верю в силу талисманов. Я брал с собой флаг Украины, но по другим причинам. Я хотел сделать проект максимально положительным, стремился приобщить к нему наибольшее количество людей. Поэтому перед поездкой предложил желающим прийти на Майдан Независимости и подписать его. Это должно было сформировать у людей личное отношение к моему путешествию. Ведь когда я устанавливал флаг Украины на мысе Финистерре, каждый из них понимал, что на нем есть и их подпись.



- Вы уже говорили, что российская пропаганда лгала о плохом отношении жителей стран ЕС к украинцам. Как относились к вам?



- Никакого негатива. Причем я не скрывал, что воевал. Почти всем, с кем я общался, рассказывал, кто я такой, что я видел, и что происходит в Украине.



- Что вы пытались им донести?



- Что когда-то был Советский Союз, он развалился, а теперь Владимир Путин, президент РФ, - ред.) хочет собрать новый "советский союз", но Украина не хочет, а хочет быть свободной страной. Поэтому Путин ввел войска в нашу страну и пытается ее захватить.



- Как хорошо они осведомлены в том, что происходит в нашей стране?



- По десятибалльной шкале - на троечку.



- Что можете рассказать о людях, которых встречали на своем пути? Или вы весь путь шли в одиночестве?



- Я встречался с сотнями людей за три месяца, но все время шел один. Всего два дня компанию мне составили француз Жульен и бельгиец Анри. Это было в начале пути, и я очень быстро понял, что не этого ожидал от путешествия: хотелось побыть наедине, покопаться в себе. Поэтому я объяснил им ситуацию и дальше шел сам.



В день своего дня рождения я остановился в домике при соборе для пилигримов, где одна женщина меня очень утомляла своими разговорами о каких-то теориях заговоров в мире, о "золотом миллиарде" и прочем. В результате я сказал, что не понимаю ее, и пошел спать.



- Эти домики для пилигримов были основными местами ночевки?



- Там я останавливался время от времени. А так ночевал то у кого-то дома, то в соборах и под дверьми собора, хостелах, гостиницах, в каких-то беседках, на пляжах. - Никакого негатива. Причем я не скрывал, что воевал. Почти всем, с кем я общался, рассказывал, кто я такой, что я видел, и что происходит в Украине.- Что когда-то был Советский Союз, он развалился, а теперь Путин ) хочет собрать новый "советский союз", но Украина не хочет, а хочет быть свободной страной. Поэтому Путин ввел войска в нашу страну и пытается ее захватить.- По десятибалльной шкале - на троечку.- Я встречался с сотнями людей за три месяца, но все время шел один. Всего два дня компанию мне составили француз Жульен и бельгиец Анри. Это было в начале пути, и я очень быстро понял, что не этого ожидал от путешествия: хотелось побыть наедине, покопаться в себе. Поэтому я объяснил им ситуацию и дальше шел сам.В день своего дня рождения я остановился в домике при соборе для пилигримов, где одна женщина меня очень утомляла своими разговорами о каких-то теориях заговоров в мире, о "золотом миллиарде" и прочем. В результате я сказал, что не понимаю ее, и пошел спать.- Там я останавливался время от времени. А так ночевал то у кого-то дома, то в соборах и под дверьми собора, хостелах, гостиницах, в каких-то беседках, на пляжах.



- Не было желания все бросить, сесть на самолет и вернуться домой?



- Я три года спал в танке! Я вижу комфорт там, где его не видят другие. Например, когда ночую где-то на побережье, смотрю на этот дикий пляж, на океан и понимаю, что сегодня ночью это все мое! И холод, сырость, твердый утрамбованный песок, на котором неудобно спать - кайф от того, что ты там находишься, перебивает все негативные, некомфортные моменты. И это касается не только ночевки на пляже, но и вообще всего путешествия: там всегда есть чем наслаждаться.



- Скучали за чем-то во время путешествия?



- Да, по Fallout. Такая видеоигра 1997 года. Поиграть хотелось.



- Вы впервые в ЕС были. Какие впечатления?



- Я вообще впервые выехал за пределы Украины. У меня был единственный стереотип о том, что в Европе люди более свободно себя чувствуют, чем мы. И это оказалось не стереотипом - это факт. Там люди не обращают внимания на то, как ты выглядишь, как ты одет. Если ты идешь в каких-то старых шортах, растянутой футболке, то никто не будет на тебя смотреть и тыкать пальцами. Если ты так одет, значит тебе так удобно.



Идут два парня, нормально одеты, за руки - я понимаю, что они геи. Но они не ведут себя манерно. Я вообще никаких "манерных" геев, как их многие себе представляют, не видел. Я два дня даже жил в одной квартире с геями в Испании - они женаты. И мне с ними обоими было о чем поговорить, и это круто.



Люди живут сами, как хотят, и не мешают жить другим.



- Как удалось находить общие темы, не зная языка?



- В начале путешествия я мог сказать на английском как меня зовут и откуда я родом. А через месяц я общался с англичанином о политической ситуации в мире. Условия такие, что язык учится быстрее. Также я считаю, что если люди хотят договориться, они объяснят друг другу все: отдельными словами, жестами, мимикой, интонацией. - Я три года спал в танке! Я вижу комфорт там, где его не видят другие. Например, когда ночую где-то на побережье, смотрю на этот дикий пляж, на океан и понимаю, что сегодня ночью это все мое! И холод, сырость, твердый утрамбованный песок, на котором неудобно спать - кайф от того, что ты там находишься, перебивает все негативные, некомфортные моменты. И это касается не только ночевки на пляже, но и вообще всего путешествия: там всегда есть чем наслаждаться.- Да, по Fallout. Такая видеоигра 1997 года. Поиграть хотелось.- Я вообще впервые выехал за пределы Украины. У меня был единственный стереотип о том, что в Европе люди более свободно себя чувствуют, чем мы. И это оказалось не стереотипом - это факт. Там люди не обращают внимания на то, как ты выглядишь, как ты одет. Если ты идешь в каких-то старых шортах, растянутой футболке, то никто не будет на тебя смотреть и тыкать пальцами. Если ты так одет, значит тебе так удобно.Идут два парня, нормально одеты, за руки - я понимаю, что они геи. Но они не ведут себя манерно. Я вообще никаких "манерных" геев, как их многие себе представляют, не видел. Я два дня даже жил в одной квартире с геями в Испании - они женаты. И мне с ними обоими было о чем поговорить, и это круто.Люди живут сами, как хотят, и не мешают жить другим.- В начале путешествия я мог сказать на английском как меня зовут и откуда я родом. А через месяц я общался с англичанином о политической ситуации в мире. Условия такие, что язык учится быстрее. Также я считаю, что если люди хотят договориться, они объяснят друг другу все: отдельными словами, жестами, мимикой, интонацией.

- Путешествие изменило отношение к жизни, к каким-то конкретным вещам?



- Я очень сильно успокоился, теперь на многое не обращаю внимания. Если меня раньше что-то раздражало, то теперь я понимаю, что в масштабах планеты это ничто, и вообще не имеет никакого значения. Отгораживаюсь теперь от любой агрессии, не позволяю себе ее проявлять. Всегда будет много негатива вокруг, а отвечать негативом на негатив - тупиковый вариант. Всех не проучишь, ненавидеть это все, злиться - это будет разрушать изнутри, это не имеет смысла.



- Планы на будущее?



- Обязательно куда-то отправлюсь. Приоритеты: скандинавские страны. Но о больших планах пока не буду говорить, потому что не знаю, удастся ли их воплотить. Если все получится, то отправлюсь в большое путешествие через четыре года, и длиться оно будет приблизительно тоже около четырех лет.



- Что удивило во время путешествия?



- Меня война отучила удивляться. Я вот не помню, чтобы меня за последние пару лет что-то удивило. А вот во время путешествия я чувствовал кайф: я был в гармонии с природой. - Обязательно куда-то отправлюсь. Приоритеты: скандинавские страны. Но о больших планах пока не буду говорить, потому что не знаю, удастся ли их воплотить. Если все получится, то отправлюсь в большое путешествие через четыре года, и длиться оно будет приблизительно тоже около четырех лет.- Меня война отучила удивляться. Я вот не помню, чтобы меня за последние пару лет что-то удивило. А вот во время путешествия я чувствовал кайф: я был в гармонии с природой.

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Фото: Facebook.com/id.ananiev



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