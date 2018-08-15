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15.08.2018, 09:48

День независимости: метро в Киеве продлит работу, улицы перекроют

День независимости: метро в Киеве продлит работу, улицы перекроют - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Работа столичной подземки и наземного транспорта будет продлена на два часа, парковка в центре будет запрещена, на ряде улиц будет ограничено движение

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В Киеве в связи с празднованием Дня независимости Украины работа метро и наземного общественного транспорта будет продлена на два часа в ночь с пятницы на субботу, 24-25 августа. Об этом сообщает КП Киевский метрополитен.

"Также 24 августа с 08:00 утра до окончания торжественных мероприятий в центре города будут временно перекрыты входы и выходы со станций метро Майдан Независимости и Крещатик на улицу Институтскую", - говорится в сообщении. 

Также столичная власть решила ограничить движение автотранспорта в центре и на ряде улиц других районов 24 августа.

Так, с 07:00 и до окончания мероприятий запретят движение транспорта во время военного парада на маршруте ул. Большая Васильковская (ул. Жилянской до ул. Крещатик) - Бессарабская площадь - ул. Крещатик - Майдан Незалежности - ул. Крещатик до Европейской площади; с 14:00 до окончания мероприятий запретят движение на ул. Крещатик (на участке от ул. Б. Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) при проведении спортивно-презентационной акции Украина единая.

В центральной части города будет временно ограничено движение транспорта на Европейской площади, Бессарабской площади, ул. Трехсвятительской, ул. Костельной, аллее Героев Небесной Сотни, ул. Институтской (на участке от ул. Ольгинской до ул. Шелковичной), ул. Ольгинской, ул. Архитектора Городецкого, ул. Грушевского (на участке от ул. Шелковичной до Европейской площади), Владимирском спуске (на участке от Европейской площади до Боричевого спуска), Петровской аллеи, Парковой дороге, площади Ивана Франко, ул. Заньковецкой, ул. Банковой, ул. Лютеранской, ул. Круглоуниверситетской, б-ре Т. Шевченко (на участке от ул. Пушкинской до Бессарабской площади), ул. Б. Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ул. Михайловской, ул. Бассейной (от ул. Эспланадной до Бессарабской площади), ул. Дарвина, Крутом спуске.

С 7:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по Русановской набережной, Русановскому бульвару (в направлении Днепровской набережной) и Днепровской набережной в связи с проведением ежегодного легкоатлетического "Забега в вышиванках".

С 24:00 23 августа до 3:00 25 августа запретят движение транспорта на ул. Ивана Мазепы (от ул. Московской до ул. Михаила Емельяновича-Павленко) во время подготовки и проведения праздничного мероприятия по случаю 27-й годовщины независимости Украины и фестиваля уличной еды.

Помимо этого, 22-24 августа не будут работать парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), на бульваре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Сегодня, 15 августа, посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что 24 августа в Киеве на параде ко Дню независимости будет присутствовать полномочный представитель президента США Дональда Трампа.

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Теги: киевский метрополитен, общественный транспорт, киев, метро, парковка, день независимости
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