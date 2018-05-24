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24.05.2018, 20:13

Финал ЛЧ: столичное метро изменит график работы

Финал ЛЧ: столичное метро изменит график работы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Работа метрополитена будет продлена на 3 часа

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В Киеве 26 мая в связи с проведением финала Лиги чемпионов график работы столичного метрополитена будет изменен. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

В ночь с 26 мая на 27 мая поезда метро будут ходить на 3 часа дольше.

26 мая станция ​​"Олимпийская" будет закрыта на вход и выход с 18:00 до окончания движения поездов. В этот промежуток времени поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.

Также 26 мая в связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Арсенальная", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Дворец "Украина", "Площадь Льва Толстого", "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Тараса Шевченко" и "Дворец спорта".

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Теги: киевский метрополитен, Лига чемпионов, метро
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