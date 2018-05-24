Финал ЛЧ: столичное метро изменит график работы

В Киеве 26 мая в связи с проведением финала Лиги чемпионов график работы столичного метрополитена будет изменен. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
В ночь с 26 мая на 27 мая поезда метро будут ходить на 3 часа дольше.
26 мая станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход с 18:00 до окончания движения поездов. В этот промежуток времени поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.
Также 26 мая в связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Арсенальная", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Дворец "Украина", "Площадь Льва Толстого", "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Тараса Шевченко" и "Дворец спорта".