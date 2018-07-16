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16.07.2018, 13:39

Киевский фуникулер прекращает работу из-за ремонта

Киевский фуникулер прекращает работу из-за ремонта - Фото
Киевский фуникулер (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Тем, кто активно пользуется этим видом транспорта, ближайший месяц придется составлять новый маршрут

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Столичный фуникулер будет закрыт с 17 июля по 23 августа 2018 года для проведения технического осмотра, регламентных работ и испытаний. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевпасстранс.

Отмечается, что, возможно, ремонтные работы будут завершены раньше срока, в связи с популярностью этого вида транспорта.

Капитальный ремонт фуникулера проводится ежегодно в июле-августе, на это время он закрыт для пассажиров.

Читайте также: В Киеве заблокирована работа фуникулера по техническим причинам

С 14 июля в Киеве подорожал проезд в метро и во всех видах наземного транспорта, в том числе на фуникулере, до 8 грн за одну поездку.

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Теги: ремонт, городской транспорт, фуникулер
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