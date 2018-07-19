Киевсовет не отменил повышение стоимости проезда в транспорте

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Проект решения о запрете на увеличение стоимости проезда был вынесен на рассмотрение Киевсовета 12 июля

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Киевгорсовет отказался вводить запрет на повышение стоимости проезда в транспорте до внедрения автоматизированного учета оплаты проезда и проведения аудита столичной подземки и Киевпасстранса. Об этом сообщает Укринформ.

За соответствующее решение проголосовали только 24 депутатов горсовета при минимально необходимых 61.

Автор проекта решения, депутат Киевсовета от фракции Свобода Юрий Сиротюк отметил, что документом предусматривалось запретить повышение тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования в Киеве до внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда и проведения полного независимого публичного аудита коммунальных предприятий Киевский метрополитен и Киевпастранс.

По его словам, планировалось отменить распоряжение от 5 июля, которым была повышена стоимость проезда в коммунальном транспорте.

Проект решения о запрете на увеличение стоимости проезда был вынесен на рассмотрение Киевсовета 12 июля, однако тогда голосование по нему не состоялось.

14 июля в Киеве выросли цены на проезд в метро и наземном транспорте до 8 гривень. За день до подорожания проезда пассажиры пополнили свои карточки на 5 млн 971 тысячу 525 поездок.

Киевские власти объясняют подорожание проезда в коммунальном наземном и подземном транспорте попыткой избежать кризиса в транспортной сфере столицы.