На днях начнут частично перекрывать путепровод на Шулявке в Киеве

План объезда Шулявского моста Фото: facebook.com/kievtransport

commenthover

Несмотря на неудовлетворительное состояние, движение по изношенному мосту будет продолжаться до июля

Реклама

Реклама

В Киеве в ближайшие дни начнут частично перекрывать Шулявский путепровод в связи с реконструкцией. Об этом сообщил главный инженер КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Александр Здольник, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, реконструкция объекта должна быть выполнена, несмотря на споры вокруг нее, а запланированные работы нужно начать вовремя, чтобы обеспечить безопасность киевлян и гостей города.

По словам Здольника, реконструкцию реально выполнить за 17 месяцев, на нее надо около 811 млн грн, учитывая компенсацию за снос цеха № 5.

Первую очередь планируется закончить уже к концу этого года, хотя из-за споров по проекту было потеряно два месяца. Предусмотренных проектом на первую очередь 380 млн грн хватит, чтобы начать работы по замене путепровода с его расширением до шести полос и восстановить движение по этому участку, сказал Здольник.

Второй этап предусматривает строительство еще двух съездов.

Здольник отметил, что движение по изношенному мосту будет продолжаться до июля, несмотря на неудовлетворительное для эксплуатации состояние.

Читайте также: В Киеве готовятся к реконструкции Шулявского моста: схема объезда