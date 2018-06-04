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04.06.2018, 23:16

Нашествие бабочек в Киеве: энтомолог объяснил причины

Нашествие бабочек в Киеве: энтомолог объяснил причины - Фото
Фото: facebook.com/valery.korneyev

Весна была "моментальной", поэтому бабочки отложили яйца практически одновременно

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4 июня в Киеве внезапно появилось большое количество бабочек. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Бабочек замечают в разных районах столицы в больших количествах.

Причину нашествия бабочек пояснил энтомолог, доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом энтомологии Института зоологии Валерий Корнеев в Facebook.

Солнцевик черно-рыжий (Nymphalis xanthomelas) - так называются бабочки, десятки тысяч которых появились сегодня в Киеве, переполошив горожан, пишет ученый. Гусеница солнцевика питается на разных лиственных деревьях, преимущественно на ивах и тополях.

Прошлый год был особенно благоприятен для этих бабочек - тогда их тоже было много. В этом году весна была "моментальной", поэтому бабочки отложили яйца практически одновременно, в первый же благоприятный день.

Следовательно, все гусеницы (а их было еще больше, чем в прошлом году), быстро развились за май, окуклились почти в одно и то же время.

Куколка развивалась чуть больше недели, пока внутри нее сформировались крылышки и ножки, и как только ночью прошел хороший дождь, все куколки лопнули, и сегодня утом дружно вышли имаго, то есть, взрослые бабочки, объяснил энтомолог.

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Теги: бабочки, нашествие бабочек
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