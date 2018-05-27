Фантастическая организация: президент УЕФА о финале ЛЧ в Киеве

Фото: УЕФА

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Чеферин сказал, что украинская столица полностью справилась с организацией и готова принять любое событие такого масштаба

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Президент УЕФА Александр Чеферин считает, что Киев не допустил ни единой ошибки в организации и проведении финала Лиги чемпионов и готов принять любое мерроприятие такого уровня. Об этом он заявил в ходе встречи с мэром Киева Виталием Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Не надо забывать, что это – самое большое спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И вчера, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки", - сказал Чеферин.

Он поблагодарил Киев и команду мэра за "фантастическую организацию" матчей.

По его словам, если город смог принять финал ЛЧ, то сможет провести любое событие мирового масштаба.

Также он выразил уверенность, что как минимум половина иностранных болельщиков, которые посетили украинскую столицу в эти дни, еще вернутся в Киев.

Сегодня в Госпогранслужбе сообщили, что на утро 27 мая более половины футбольных болельщиков уже выехали из Украины.

В целом сотрудники ГПСУ встретили и оформили почти 25 тыс. болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА, при этом только за последние сутки - 15 тыс. человек.



Вчера в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. За титул боролись мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Испанцы выиграли со счетом 3:1.