Ночью на киевском Подоле сгорел дебаркадер: фото

Фото: пресс-служба ГСЧС

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Заброшенный деревянный причал полностью выгорел

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В Подольском районе Киева сегодня ночью, 26 июля, сгорел деревянный дебаркадер. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Около 02:00 в оперативно-координационный центра ГСЧС в столице поступило сообщение о пожаре на ул. Верхний Вал, 72.

Выяснилось, что в двухэтажном заброшенным дебаркадере размером 20х10 метров возник пожар - горело около 200 кв. метров.

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Спустя полчаса пожар при помощи четырех машин тушения удалось локализовать, а к 03:27 - ликвидировать.