Отравление в Киеве: проверено более 50 точек продаж шаурмы

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Инспекторы обнаружили 21 случай несоответствия требованиям законодательства о пищевых продуктах

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После массового отравления в 10 районах Киева проверили более 50 точек продаж шаурмы. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Инспекторы обнаружили 21 случай несоответствия требованиям законодательства о пищевых продуктах.

Нарушения, в частности, касались отсутствия маркировки на сырье, доступности личных медицинских книжек, несоблюдения санитарных и гигиенических норм, отсутствия или непредъявления разрешений на установку МАФов.

По последним данным, в Киеве зарегистрировали 87 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 13 случаев среди детей.

3 августа в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района в результате отравления пострадали 18 человек, в том числе два ребенка. Все они связывают свой недуг с употреблением шаурмы из торгового павильона Kabanos который расположен на территории ЖК Львівський маєток.