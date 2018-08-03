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03.08.2018, 23:07

Отравление в Киеве: проверено более 50 точек продаж шаурмы

Отравление в Киеве: проверено более 50 точек продаж шаурмы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Инспекторы обнаружили 21 случай несоответствия требованиям законодательства о пищевых продуктах

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После массового отравления в 10 районах Киева проверили более 50 точек продаж шаурмы. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Инспекторы обнаружили 21 случай несоответствия требованиям законодательства о пищевых продуктах.

Нарушения, в частности, касались отсутствия маркировки на сырье, доступности личных медицинских книжек, несоблюдения санитарных и гигиенических норм, отсутствия или непредъявления разрешений на установку МАФов.

По последним данным, в Киеве зарегистрировали 87 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 13 случаев среди детей.

3 августа в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района в результате отравления пострадали 18 человек, в том числе два ребенка. Все они связывают свой недуг с употреблением шаурмы из торгового павильона Kabanos который расположен на территории ЖК Львівський маєток.

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Теги: шаурма, массовое отравление
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