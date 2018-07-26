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26.07.2018, 16:06

Правоохранители проводят обыски в доме Екатерины Амосовой - СМИ

Правоохранители проводят обыски в доме Екатерины Амосовой - СМИ - Фото
Екатерина Амосова (фото - facebook.com/amosova.k.m)

Обыски проводят и в помещениях Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца

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В доме уволенного Минздравом ректора Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Екатерины Амосовой проводят обыски, сообщает ТСН.

Следственная группа работает и в помещениях университета. Обыск проводят в кабинете проректора Александра Никитюка.

По предварительным данным обыски проводят сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями.

Правоохранители пока что не комментируют проведение обысков.

20 февраля 2018 года Минздрав отстранил Екатерину Амосову и директора Центра тестирования при ведомстве Ирину Булах якобы за то, что студенты не смогли вовремя сдать экзамен по стоматологии "Крок". Уже 30 марта комиссия Минздрава единогласным решением признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной.

2 апреля Министерство здравоохранения приняло решение досрочно расторгнуть контракт с ректором медуниверситета Амосовой. 16 апреля Амосову уволили с должности ректора и вскоре объявил конкурс на замещение должности ректора НМУ. 26 апреля на сайте университета появилось решение суда об отмене приказа об увольнении и возвращении Амосовой на пост ректора. В суде информацию о существовании постановления о восстановлении в должности опровергли. Прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной подделки постановления суда по делу Амосовой.

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Теги: Национальный медуниверситет им. Богомольца, екатерина амосова, обыски
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