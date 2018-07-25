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25.07.2018, 20:01

Прокуратура Киева дополнила подозрение водителю Hummer

Прокуратура Киева дополнила подозрение водителю Hummer - Фото
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Сейчас действия водителя, совершившего смертельный наезд на ребенка, квалифицированы по двум статьям УК

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Прокуратура Киева дополнила подозрение водителю автомобиля Hummer, который насмерть сбил ребенка на бульваре Леси Украинки в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Водителю дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 (оставление в опасности) УК.

Сейчас действия водителя квалифицированы по двум статьям УК - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (Заведомое оставление лица без помощи).

24 июля в Киеве, на бульваре Леси Украинки водитель Hummer, "грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе". От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой помощи.

По данным СМИ, за рулем внедорожника был бывший боксер, а ныне - директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.

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Теги: киев, ребенок, подозрение, Hummer
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