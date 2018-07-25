Прокуратура Киева дополнила подозрение водителю Hummer

Прокуратура Киева дополнила подозрение водителю автомобиля Hummer, который насмерть сбил ребенка на бульваре Леси Украинки в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Водителю дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 (оставление в опасности) УК.
Сейчас действия водителя квалифицированы по двум статьям УК - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (Заведомое оставление лица без помощи).
24 июля в Киеве, на бульваре Леси Украинки водитель Hummer, "грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе". От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой помощи.
По данным СМИ, за рулем внедорожника был бывший боксер, а ныне - директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.