Сегодня в Киеве свадебный бум: появятся больше 350 новых семей

Сегодня в Киеве появится 352 новых семьи. Об этом сообщил начальник главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.
Только в Центральном ЗАГСе сегодня расписываются 84 пары.
Причина такого ажиотажа - дата 08.08.2018. В нумерологии число восемь символизирует бесконечность.
В Украине сегодня запланировано бракосочетание 1,5 тысяч пар, сообщает ICTV. В обычные дни расписываются около 900 пар. Но рекорд "красивой даты" прошлого года побить не удалось - тогда 07.07.2017 взяли брак вдвое больше молодоженов.
В этом году 14 февраля пары могли подать заявления о государственной регистрации брака или зарегистрировать брак вплоть до полуночи.