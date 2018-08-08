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08.08.2018, 11:48

Сегодня в Киеве свадебный бум: появятся больше 350 новых семей

Сегодня в Киеве свадебный бум: появятся больше 350 новых семей - Фото
Фото: iStock Global Images/Ukraine

Ажиотаж в ЗАГСах вызван сегодняшней датой с тремя восьмерками - 08.08.2018

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Сегодня в Киеве появится 352 новых семьи. Об этом сообщил начальник главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко. 

Только в Центральном ЗАГСе сегодня расписываются 84 пары. 

Причина такого ажиотажа - дата 08.08.2018. В нумерологии число восемь символизирует бесконечность. 

В Украине сегодня запланировано бракосочетание 1,5 тысяч пар, сообщает ICTV. В обычные дни расписываются около 900 пар. Но рекорд "красивой даты" прошлого года побить не удалось - тогда 07.07.2017 взяли брак вдвое больше молодоженов. 

В этом году 14 февраля пары могли подать заявления о государственной регистрации брака или зарегистрировать брак вплоть до полуночи. 

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Теги: свадьба, дата, бракосочетание
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