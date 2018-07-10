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10.07.2018, 14:30

Синоптики предупреждают киевлян о шквалах и граде

Синоптики предупреждают киевлян о шквалах и граде - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, до конца суток 10 июля погода в столице и области значительно ухудшится

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По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 10 июля в Киеве - гроза, местами шквалы 15-18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Киевской области в ближайшее время и до конца суток 10 июля гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с.

11 июля на западе и центре пройдут дожди. Температура воздуха на востоке буде +32 градусов, севере +28 градусов, юге +34 градусов, западе +28 градусов. В Киеве до +28 градусов.

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.

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Теги: киев, ГСЧС, дождь
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